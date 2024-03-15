Vizesi reddedilen İranlı akademisyenin İstanbul Havalimanı macerası bitti Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmeyen ve yaklaşık 2 aydır İstanbul Havalimanı'nda konaklayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavani, Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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DHA

Kanada'nın Toronto kentinde bir dönem yaşayan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, oturum süresinin dolmasının ardından ülkesi İran'a döndü ve Kanada'ya geri dönmek için vize başvurusunda bulundu.

Başvurusu reddedildi, İran'a gitmek istemeyince havalimanında kaldı

Ancak vize başvurusu reddedilen Kaviani, ocak ayında Türkiye'ye Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı ve ardından Ankara'ya gitmek üzere hareket etti.

Ancak buradan da vize başvurusu reddedilince İstanbul Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

Kaviani'nin yaşadığı durum, Tom Hanks'in başrolünde olduğu Terminal filmi ile benzerlikler taşıyordu.

Kanada'ya gidemeyince İran'a da dönmek istemedi

Vize başvurusu reddedildiği için Kanada'ya gidemeyen, İran'a da dönmek istemeyen Dr. Kaviani, yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda hayatını sürdürdü.

İranlı kadın yolcunun haberinin yapılmasının ardından havalimanı polisi, İl Göç Müdürlüğüyle irtibata geçti.

Yapılan görüşmeler sonrasında İranlı Dr. Shiva Kaviani, işlemlerinin tamamlanması için İl Göç Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İranlı akademisyen, işlemleri tamamlanana kadar Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'nde kalacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)