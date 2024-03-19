Yalova'da uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.T. isimli vatandaş, cezaevinden firar etti.
Bunun üzerine Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevinden firar eden D.T.'nin Yalova Ro-Ro Limanı'ndan yurt dışına kaçtığını tespit etti.
8 bin euro karşılığında kartlarını kullandılar
Polis insan ticareti yaptığı ileri sürülen F.K. ve E.T.’nin, cezaevi firarisi D.T.'yi Bingöl’den getirdiği ve limanda işçi olarak çalışan M.A. ve R.İ.'nin personel giriş kartlarını 8 bin euro karşılığında kullandığını belirledi.
Paralara el konuldu
Polis Yalova'da liman personelleri M.A. ve R.İ.'yi, İstanbul'da F.K.'yi, Bingöl'de ise E.T.'yi yakalayarak gözaltına alındı. İşçilerin rüşvet olarak aldığı paralara da el konuldu.
Tutuklandılar
Yalova Emniyeti’ndeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılar, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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