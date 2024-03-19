Yalova'da cezaevi firarisini yurt dışına kaçıran 4 kişi tutuklandı Cezaevinden firar eden şahsı gemiyle yurt dışına kaçıran 2'si personel 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken insan ticareti yapan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Yalova'da uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.T. isimli vatandaş, cezaevinden firar etti.

Bunun üzerine Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevinden firar eden D.T.'nin Yalova Ro-Ro Limanı'ndan yurt dışına kaçtığını tespit etti.

8 bin euro karşılığında kartlarını kullandılar

Polis insan ticareti yaptığı ileri sürülen F.K. ve E.T.’nin, cezaevi firarisi D.T.'yi Bingöl’den getirdiği ve limanda işçi olarak çalışan M.A. ve R.İ.'nin personel giriş kartlarını 8 bin euro karşılığında kullandığını belirledi.

Paralara el konuldu

Polis Yalova'da liman personelleri M.A. ve R.İ.'yi, İstanbul'da F.K.'yi, Bingöl'de ise E.T.'yi yakalayarak gözaltına alındı. İşçilerin rüşvet olarak aldığı paralara da el konuldu.

Tutuklandılar

Yalova Emniyeti’ndeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılar, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)