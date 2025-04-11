Yalova'da drift atan sürücü cezadan kaçamadı

DHA

Yalova Çınarcık Trafik Jandarma ekipleri, başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi...

Ekipler, dün Koru beldesi yakınlarında denetim yaptıkları sırada, drift atan otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi.

UYARIYA UYMAYAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Uyarıya uymayıp kaçan sürücü, takiple yakalandı.

A.Ç. isimli sürücünün daha önce de ‘Alkollü araç kullanmak’ suçundan sürücü belgesinin alındığı öğrenildi.

67 BİN 236 TL İDARİ PARA CEZASI

‘2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ kapsamında toplam 67 bin 236 TL idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine bir kez daha el konuldu.

Otomobil trafikten menedilip yediemin otoparkına çekildi.