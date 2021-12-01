- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Yalova’da lodos, yeniden etkili olmaya başladı
Yalova’da lodos, yeniden etkili olmaya başladı
Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeni ile dalgaların boyu 4 metreyi bulurken, sahile yakın iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.
- İHA
- 01.12.2021 - 09:01
- Güncelleme : 01.12.2021 - 09:40
Yalova’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, deniz kıyısında bulunan bazı iş yerlerinde maddi hasara yol açtı.
Lodos özellikle sahili bulunan il merkezi ile Çınarcık ve Esenköy ilçelerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Denizde oluşan şiddetli dalgaların boyu zaman zaman 3 ila 4 metreyi bulurken, sahil şeridinde bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı.
DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ
Şiddetli lodos etkisiyle deniz seviyesi yükseldi, dalgalar bazı bölgelerde 50 metre şehir merkezine suları taşıdı.
Çınarcık ve Esenköyde balıkçı barınakları hasar gördü.
ANAYOL SULAR ALTINDA KALDI
Esenköyü Armutlu ilçesine bağlayan anayol sular altında kalarak geçici olarak trafiğe kapandı.
Birçok iş yeri, restoran ve lunapark ağır hasarlar aldı.