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Yalova’da lodos, yeniden etkili olmaya başladı

Yalova’da lodos, yeniden etkili olmaya başladı

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeni ile dalgaların boyu 4 metreyi bulurken, sahile yakın iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.