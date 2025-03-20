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İHA

Yalova’nın Altınova ilçesindeki Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren Hatsan Tersanesi'nde meydana gelen iş kazası, genç bir işçinin hayatına mal oldu.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

25 yaşındaki Hasan Can Mert, tersanede hareket ettirilen ağır blokların arasında sıkışarak feci şekilde can verdi. Olayın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemelerde işçinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Mert’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.