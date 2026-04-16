Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi temasları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bu kapsamda birçok isimle görüşen Cumhurbaşkanı, bu görüşmelere yenilerini ekledi.

RUSYA FEDERASYONU KONSEYİ BAŞKANI'NI KABUL ETTİ

Erdoğan ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

VİETNAM MECLİS BAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci görüşmesini ise Vietnam Meclis Başkanı Tran Thanh Man ile gerçekleştirdi.

Görüşme yine Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapıldı.

BİR GÜNDE 3 FARKLI TEMAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü ve son görüşmesi ise Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile oldu.

Cumhurbaşkanı, Siljanovska-Davkova'yı kapıda karşılarken ikili daha sonra görüşme için içeri geçti.