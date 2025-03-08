Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İHA
Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 farklı adrese narkotik maddeler arama köpeklerinin eşliğinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 845 adet ekstazi, 202.80 gram kokain, 558 gram skunk, 1,62 gram Afyon sakızı, tabanca, tabanca fişeği ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan T.A., U.B., M.B., M.O.B. ve B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
T.S.C. ve S.B. adli kontrolle, H.K.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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