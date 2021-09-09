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    Yamaç paraşütçüsü, Niğde’de patates tarlasına düştü

    Niğde ile Aksaray arasındaki Hasandağı'ndan havalanan Macaristan uyruklu kadın yamaç paraşütçüsü, patates tarlasına düşerek yaralandı.
    • DHA
    • 09.09.2021 - 07:37
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    Yamaç paraşütçüsü, Niğde’de patates tarlasına düştü

    Aksaray'da düzenlenen Paragliding World Cup Aksaray 2021 yarışması kapsamında Macaristan uyruklu yamaç paraşütçü Adel M. (38), Hasandağı’ndan havalandı.

    Bir süre havada süzülen Adel M., Niğde'nin Çiftlik ilçesi Ovalıbağ bölgesine geldiği sırada rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybetti.

    PATATES TARLASINA DÜŞTÜ

    Adel M., patates tarlasına düştü.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan sporcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Yamaç paraşütçüsü, Niğde’de patates tarlasına düştü #1

    Yamaç paraşütçüsü, Niğde’de patates tarlasına düştü #2

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