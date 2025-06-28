Yargıtay, düğün yapmayan kocayı 'tam kusurlu' buldu

Burdur’da açılan karşılıklı boşanma davasında, kadın taraf 10 Haziran 2021’de resmi nikah kıyılmasına rağmen düğün tarihinin belirlenmesi için yaptığı taleplerin, erkek tarafının çeşitli bahanelerle engellendiğini dile getirdi. Kadın, gerçek anlamda bir düğün yapıp aile kuramadıklarını, erkeğin isteğiyle düğünün iptal edildiğini belirtti. Ayrıca, kocasının aşırı kıskanç davranışları nedeniyle dışarı çıkmasına bile engel olduğunu ve kendisine hakaret ettiğini savunarak, evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanmak ve 100 bin lira manevi tazminat talep etti.

Erkek ise düğün yapmaktan kaçınmadığını, aile hayatı kurmak için çaba gösterdiğini, ancak karşı tarafın aynı özeni göstermediğini öne sürerek, 30 bin lira manevi tazminat istedi.

DÜĞÜN YAPMAYAN KISKANÇ KOCA, TAM KUSURLU BULUNDU

Bucak 2. Aile Mahkemesi, erkeği düğün merasimini ağırdan alması ve kıskanç tavırları nedeniyle “tam kusurlu” bularak boşanmaya karar verdi ve erkeğin kadına 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkemenin kararı, itiraz üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafından usul ve kanuna uygun bulunarak istinaf talebi reddedildi. Temyiz aşamasında da Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin erkeği tam kusurlu sayan kararını onadı.

Yargıtay kararında, tarafların iddia ve savunmaları, belgeler, uyuşmazlığın hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi ve mahkemenin gerekçelerinin usul ve kanuna uygun olduğu, erkeğin temyiz gerekçelerinin kararı bozacak nitelikte olmadığı belirtildi.