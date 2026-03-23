Devlet Bahçeli ile Özgür Özel, şehit cenazesinde bir arada

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün üzen bir haberi duyurdu.

Türkiye'ye şehit ateşi düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirdi.

DOHA'DA CENAZE NAMAZI

Şehitlerimiz için Doha’daki İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Kılınan namazın ardından şehitlerimizin naaşı, Türkiye'ye getirildi.

ANKARA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

Katar’da kılınan cenaze namazının ardından şehitlerimizin naaşları anavatana uğurlandı.

Şehitlerimiz için Ankara'da bir tören gerçekleştirilirken, duygu dolu anlar yaşandı.

Şehitlerin cenaze töreninde aileler, uzun süre gözyaşı döktü.

CEVDET YILMAZ, DEVLET BAHÇELİ VE ÖZGÜR ÖZEL TÖRENE KATILDI

Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Bakanların da cenaze töreninde olduğu görüldü.

ÖZEL İLE BAHÇELİ CENAZEDE BİR ARAYA GELDİ

Cenaze namazı sonrası Devlet Bahçeli ile Özgür Özel, bir araya gelerek kısa süre sohbet etti.

Özgür Özel, Devlet Bahçeli’ye aracına kadar eşlik etti.

Bahçeli, "Siz beklemeseydiniz" derken, Özel ise "Yok efendim olur mu öyle şey." diye karşılık verdi.

Sohbetin ardından tokalaşan ikili, ailelere de başsağlığı verdikten sonra camiden ayrıldı.