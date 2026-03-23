Donald Trump: Müctaba Hamaney'in ölmüş olmasını istemem

Orta Doğu'da savaş 24'üncü gününde karşılıklı saldırılar ve açıklamalar devam ediyor.

Hareketli dakikalar yaşanırken, enerji altyapılarına yönelik tehditler de sürüyor.

GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMELERİN DETAYLARINI AKTARDI

ABD Başkanı Donal Trump, geçtiğimiz dakikalarda İran ile görüşmelerin iyi ve verimli geçtiğini söylemişti.

Enerji tesislerine yönelik saldırıların 5 günlüğüne durdurulduğunu duyuran Donald Trump, 'İran'a yönelik 48 saatlik ültimatom ve verimli görüşmeler' hakkında bilgi verdi.

"İKİ ÜLKE DE ANLAŞMA İSTİYOR"

İsrail ortaklığıyla ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk gününde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü.

Trump açıklamalarında babasının yerine gelen, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in öldürülmesini istemeyeceğini belirtti.

MÜCTEBA HAMANEY'İN ÖLÜMÜ DE KONUŞULMUŞTU

Mücteba Hamaney ise geçtiğimiz haftalarda yeni dini lider seçilmesinden günler sonra açıklama yapmış, ama kendisini uluslararası kamuoyuna takdim etmemişti.

Basına görüntü vermeyen Mücteba Hamaney, İran'ın bu savaşta öldürülen birçok üst düzey yetkilisinin ardından yaşayıp yaşamadığına dair sorular cevapsız kalmıştı.

"HÜRMÜZ'ÜN KONTROLÜ İKİMİZDE DE OLACAK"

İran için, "Her şeylerini yok ettik." diyen Trump, aynı zamanda 'barış' mesajı da vererek, "İran da, biz de anlaşma istiyoruz." sözlerini kullandı.

Barışı sağlamayı beklediklerini kaydeden Trump, yoğun görüşmeler yaptıklarını, önemli noktalarda uzlaştıklarını bildirerek, enerji geçişinin büyük oranda sağlandığı Hürmüz Boğazı için "Kontrolü benim ve Ayetullah'ın elinde olacak." dedi.

"GÖRÜŞMELER BAŞARISIZ OLURSA, İRAN'I BOMBALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Trump, uzlaşılan 15 noktanın olduğunu söyledi ve İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda anlaştıklarını savundu. ABD Başkanı, anlaşma sağlandığında petrol fiyatlarının 'taş gibi düşeceğini' öne sürdü.

Anlaşma olursa İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu alacaklarını söyleyen Trump, görüşmelerin başarısız olması durumunda ise İran'ı bombalamaya devam edeceklerini kaydetti.

"HÜRMÜZ'DE KONTROL BELKİ Kİ ORTAK OLACAK"

Trump açıklamalarında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Ben ve Ayetullah, Ayetullah kim olursa olsun, bir sonraki Ayetullah kim olursa olsun, bakın ve bu aynı zamanda çok ciddi bir yönetimi biçimi de olacak. Hürmüz'de kontrol belki bende, belki de Ayetullah'ta olacak. Belki de ortak kontrol olacak. Doğrusunu söylemek gerekirse, rejim tarafından herkes öldürüldü. Gerçekten işe koyuluyorlar, otomatik olarak bir rejim değişikliği oluyor. Ama şu anda çok makul bulduğum bazı insanlarla muhatap oluyoruz. İnsanlar çok sağlam."

"MÜCTEBA HAMANEY'İN ÖLÜ OLMASINI İSTEMİYORUM"

Biz de onlar da anlaşma yapmak istiyor, bugün telefonda konuşabilirim, İran'ın üst düzey liderliği ile görüştük, Mücteba Hamaney'den haber almadık, yaşıyor mu öldü mü bilmiyorum. Onun ölü olmasını istemiyorum.



Ama Hamaney'in oğlunu lider olarak görmüyorum. Orta Doğu'da barış istiyoruz, nükleer silah istemiyoruz.

"İRAN'IN PETROLDEN PARA KAZANDIĞINI SANMIYORUM"

Anlaşma olursa İran için ve bölge için çok iyi olurdu. İsrail, şimdi sahip olduğumuz durumla ilgili mutlu olacaktır. İran'ın petrolden herhangi bir para kazandığını sanmıyorum.



Bir anlaşmayı garanti edemem, İranlıları ben aramadım, onlar aradı. Ama eğer anlaşma yaparsak zenginleştirilmiş uranyumu almamız çok kolay olacak. İran'ın telekomünikasyonu yok, büyük iletişim eksiklikleri var.

"OLABİLDİĞİNCE ÇOK PETROLE SAHİP OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Kötü şeyler, anlaşma yok, zenginleşmek istediğini söyledin.



Uranyumu nasıl elde edeceksiniz zenginler? Eğer anlaşma yaparsak çok kolay. Onları aşağı indireceğiz ve kendimiz alacağız, hazineye sorabilirsiniz.



İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırdı, bu da cumhurbaşkanını eleştirmenizi görmek içindi. Obama'nın İran'a 1,7 milyar dolar vermesi yüzünden, ben sadece olabildiğince çok petrole sahip olmak istiyorum.

"PETROL YÜKLÜ GEMİLERİN SİSTEME AKTARILMASINI TERCİH EDERİM"

Sistem mümkün ve biz bunu bilmiyoruz bile. Eğer İran o parayı alırsa, açıkçası bunun çok kötü olacağını düşünüyorum



Onların bunu elde etmesi için, ama dışarıda petrol yüklü gemiler var, orada kalmasındansa sisteme aktarılmasını tercih ederim.



İran'ın alacağı az miktardaki paranın bu savaşın sonucunu değiştirmesi mümkün değil. Ama sistemin yağlanmasını istiyorum.

"ICE ÇOK ÖNEMLİ, ÇOK İYİ İŞ ÇIKARIYORLAR"

Peki size şunu sorayım: Eğer benim yerimde olsaydınız ve ben size bu soruyu sorsaydım, gerçekten de sana 'Bu çılgınca bir soru' stratejisi uygulayacağımı mı düşünüyorsun?



Evet, bir genç kadın daha öldürüldü. Bu çok yıkıcı. Bu insanlar Biden'ın önderliğinde göreve geldiler. Onları çıkarıyoruz, hem de çok hızlı bir şekilde. Bu yüzden ICE çok önemli, çok iyi iş çıkarıyorlar.



Joe Biden'ın açık kapı politikasıyla geldi ve sınırını hiç görmemiş, tek bir telefon görüşmesi bile yapmamış olan sınır muhafızı...

"HERKES BENİ TANIYOR VE SEVİYOR"

İnsanlar, görüyorsunuz, hepsi beni tanıyor. Herkes beni tanıyor, beni seviyorlar. Onlarla sürekli konuşuyorum. Dört yıl boyunca tek bir telefon görüşmesi bile yapmadım.



O, sınırda yaşayan herkes için sınır bekçisiydi ama asla oraya gitmedi.



Bu kişi Joe Biden'ın açık kapı politikası sayesinde ülkeye girdi. Ve elimizde başkaları da var, onu on binlerce kişiyle ortadan kaldırıyoruz.

"ÇOK İYİ İŞ ÇIKARIYORUZ"

Çok iyi iş çıkarıyoruz ama ne yazık ki ülkemize zarar verdiler.



Şunu unutmayın, Joe Biden ve o çetesi… Bazıları çok zeki ama aşırı solcu ve kötü ideolojiye sahipler. Bu hasta insanlar ülkemize çok büyük zarar verdiler.



İran'daki enerji santralleriyle doğrudan mı görüşüyoruz?



Bu durum herhangi bir Ukraynalı gücün Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarından ne kadar farklı?

"NÜKLEER SİLAHLARI OLSAYDI ORTA DOĞU'YU ELE GEÇİRİRLERDİ"

Bence durum oldukça farklı. Ve sahip olmak istedikleri nükleer silahlara bakarsanız, sahip olmak istedikleri şeyler çok farklı.



Ben Rus dilinin hayranı değilim. İkisini de yapabilirsiniz, anlamanız için söylüyorum ama çok farklı şeyler bunlar.



47 yıldır kötülükle yönetilen bir ülkeden bahsediyorsunuz. Korkunç olaylar oldu. Sadece bizde değil, tüm dünyada ölümler yaşandı.



Bakın, o ülkelerin hepsine beklenmedik bir şekilde saldırdılar. Böyle olması beklenmiyordu, kimse bunu düşünmüyordu bile. Ama Orta Doğu'yu ele geçirmek istiyorlardı ve İsrail'i tamamen saf dışı bırakmak istiyorlardı.



Eğer nükleer silahları olsaydı, bunu yapabilirlerdi.

"GÖRÜŞMELER ÇOK İYİ GEÇTİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in dün gece muhataplarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerin 'çok iyi ve verimli' geçtiğini açıklamıştı.

Donald Trump, Orta Doğu'daki savaşın, İran ile yürütülen dolaylı temasların, bölgedeki düşmanlıkların 'tam ve kesin çözümüne' yönelik olduğunu belirtti.

Görüşmelerin ardından enerji tesislerine yönelik saldırıların 5 gün süreyle durdurulduğunu duyuran Trump, İran'ın anlaşmaya istekli olduğunu ve sürecin '5 gün ya da daha kısa sürede' sonuçlanabileceğini ifade etti.