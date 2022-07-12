Yargıtay’dan izinsiz banka işlemi kararı

Çalıştığı bankada, babasına ait hesapta işlem yapan genç bankacı, tazminatsız işten kovuldu. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, “İşlem yapmak açık bir şekilde usulsüzlüktür” dedi.

Özel bir banka şubesinde çalışan genç, babasına ait hesapta işlem yaptı.

Babasına haber vermeden işlem yapan bankacı, usulsüz işlem yaptığı gerekçesiyle tazminatsız kovuldu.

Mahkemeye gitti, tazminatını talep etti

İş Mahkemesi'nin kapısını çalan genç bankacı, iş akdinin davalı banka tarafından haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek; kıdem ve ihbar tazminatı, ücret ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.

Kısmen kabul edildi

Davalı banka şubesi avukatı ise davanın reddini istedi.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Yargıtay araya girdi

Kararı davalı banka temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Baba da olsa başka birinin hesabında izinsiz işlem yapılamayacağına dikkat çekilen kararda şöyle denildi:

“Eylemi açık bir şekilde usulsüzlüktür”

“Davacı işçinin çalıştığı bankada babası adına mevcut hesapta işlem yaparken babasının yokluğunda işlem yapıp yerine imza attığı ve bu durumun anlaşılması üzerine iş akdine bu sebeple son verildiği ortadadır. Bankacılık her şeyden önce güven esasına göre çalışılan bir yer olup davacı işçinin feshe konu edilen eylemi açık bir şekilde usulsüzlüktür, doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmaz. Açıklanan nedenle, davalı işveren fesihte haklı olduğundan kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”