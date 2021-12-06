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Yozgat-Sivas karayolunda kaza: 2 ölü 9 yaralı

Yozgat-Sivas karayolunda kaza: 2 ölü 9 yaralı

Akdağmadeni ilçesinde seyir halinde olan minibüs ile ters yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.