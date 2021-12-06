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- Yozgat-Sivas karayolunda kaza: 2 ölü 9 yaralı
Yozgat-Sivas karayolunda kaza: 2 ölü 9 yaralı
Akdağmadeni ilçesinde seyir halinde olan minibüs ile ters yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.
- İHA
- 06.12.2021 - 11:08
- Güncelleme : 06.12.2021 - 11:13
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, Sivas yönüne seyir halinde olan 58 BB 551 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 07 YOA 15 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Olay bölgesindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle 07 YOA 15 plakalı otomobilde bulunan 6 kişiden Akdağmadeni’nde müezzinlik yapan T.D ve eşi R.D hayatını kaybederken 3’ü ağır, 1 kişi de hafif şekilde yaralandı.
Öte yandan 58 BB 551 plakalı minibüste bulunan 5 kişi, hafif şekilde yaralandı.
EMNİYET KEMERLERİ TAKILI DEĞİLDİ
Her iki araçta bulunanların, kaza sırasında emniyet kemerlerinin takılı olmadığı öğrenildi.
Öte yandan jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.