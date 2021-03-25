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    Yozgat'ta Cumhuriyet Savcısı başından vuruldu

    Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, evinde arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada silahla başından vurularak yaralandı.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 11:35
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    Yozgat'ta Cumhuriyet Savcısı başından vuruldu

    Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yalnız yaşayan Cumhuriyet Savcısı 28 yaşındaki Özlem Salkım, evinde aralarında kamu personellerinin bulunduğu arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu.

    Yaralanan Salkım, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    AMELİYAT EDİLDİ

    Cumhuriyet Savcısı Salkım, buradaki ilk müdahalesinden sonra da Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Özlem Salkım'ın, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Özlem Salkım'ın vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, polis olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Evde bulunanlar ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Savcı Özlem Salkım'ın yaralanmasıyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Ankara’da stajını tamamladıktan sonra 2019 yaz kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine atandığı öğrenildi.

    Yozgat ta Cumhuriyet Savcısı başından vuruldu #1

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