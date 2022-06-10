Yozgat'ta kene alarmı: 2 kişi can verdi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanan 39 yaşındaki kadın ve 82 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

Yozgat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı can aldı.

Akdağmadeni ilçesi Çalışkan köyünde yaşayan N.E. isimli 82 yaşındaki kişi, ateş bulantı, kusma ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, Yozgat Şehir Hastanesi'ne oradan da Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Burada yoğun bakıma alınan N.E., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. N.E., Çalışkan köyünde toprağa verilecek.

Geçtiğimiz ay, kene nedeniyle 1 kişi daha yaşamını yitirmişti

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde mayıs ayında, 39 yaşındaki bir kadın hasta da kene ısırması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.