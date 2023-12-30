Yüksekova’da uçak seferlerine sis engeli Yüksekova ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda 4 gündür uçak seferleri yapılamıyor.

DHA

Türkiye sise teslim.

Soğuk havanın kendisini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde yurt genelinde sis de etkili oluyor.

Hakkari de sisin etkili olduğu illerden biri.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Yüksekova ilçesinde soğuk hava nedeniyle bazı dere ve göletlerin yüzeyi ile araç camları buz tuttu.

4 gündür sefer yapılamıyor

Sisin de etkili olduğu ilçede, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Kara yollarında araçların dikkatli ilerlediği ilçede Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda sis nedeniyle 4 gündür uçak seferleri yapılamıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)