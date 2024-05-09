Aksaray'da akraba kavgası! Sopayla aracını parçaladı Aksaray'da 50 yaşındaki Rıza D., belirlenemeyen nedenle, sopayla akrabasının park halindeki otomobilin camı ve aynaları kırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Aksaray'da akraba kavgası..

Saat 15.30 sıralarında Şifahane Mahallesi'ndeki Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında meydana gelen olayda Meral D., damadı Doğan D. ile tedavi için geldiği diş merkezinin otoparkına 51 DC 731 plakalı otomobilini park etti.

Ardından diş merkezine girdi. Bir süre sonra akrabaları Rıza D., otomobiliyle, otoparka geldi.

Aracın camlarını sopayla kırdı

Rıza D., Meral D.'nin otomobilinin ayna ve camlarını sopayla kırdı. Ardından da aracına binip hızla uzaklaştı.

O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Durumu fark eden Meral D. ve damadı Doğan D. da durumu polise bildirip, şikayetçi oldu.

Polis, kaçan Rıza D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)