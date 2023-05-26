Yunanistan Mikonos Adası açıklarında göçmen botu battı: 3 ölü Yunanistan’ın Mikonos Adası açıklarında göçmenlerin bulunduğu botun alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayboldu.

İHA

Kaçak göçmenlerin Avrupa umudu, yine suya düştü…

Yunanistan'ın ünlü Mikonos Adası açıklarında içinde 15 göçmenin bulunduğu bot, yerel saatle 06.00 sıralarında alabora oldu.

Biri Filistinli, diğeri Suriyeli 2 kişinin kıyıya yakın kayalıklara yüzdüğü sırada fark edilen olayın ardından Sahil Güvenlik, gemiler ve 2 kurtarma helikopteriyle arama çalışması başlatıldı.

3 kişi öldü, 12 kişi kayıp

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, ikisi kadın, birisi erkek olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 12 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.