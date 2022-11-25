Jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi yakalandı.

Hudut Kartalları'nın terör şüphelileriyle mücadelesi devam ediyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftalık süre içerisinde terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmalarda yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen 10’u FETÖ/PDY, 4’ü terör örgütü PKK/KCK olmak üzere 14 terör şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı.

29 şüpheliye yasal işlem yapıldı

Öte yandan, jandarma ekiplerince emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik yapılan faaliyetler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 10’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 kişi ile askeri suçlardan aranan 29 şüpheli yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldı.