Günlerdir devam eden orman yangını, henüz kontrol altına alınamazken alevler de Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar ulaştı.

Yunanistan, son günlerde çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor…

Yunanistan'da 5 gündür devam eden orman yangını, Türkiye-Yunanistan sınır hattında ilerleyişini sürdürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor.

Yangın Meriç'ten görüntülendi

Yunanistan'da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Meriç'in Küplü beldesinde, yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

Yunanistan'da çıkan yangın, Edirne'nin sınır köylerine dayandı

"Yangının büyüklüğü gün geçtikçe artıyor"

Köy halkından Fatih Uygun, "Bugün ile beraber yangının beşinci günü oldu. Yangın başladığından beri gökyüzünü dumanlar kaplıyor.

Yunanistan tarafında yangına müdahale ediliyor ama alevler gece yeniden başlıyor. Alevler şu an Meriç Nehri sınırına kadar dayandı ve yangının büyüklüğü gün geçtikçe artıyor." dedi.





"Dumanlar gökyüzünü kaplıyor"



Bir başka vatandaş Aycan Altay, "Meriç Nehri sınırına dayanan yangın gittikçe yayılmaya başladı. Dumanlar gökyüzünü kaplıyor." açıklamasında bulundu.

"Alevler aniden yükseliyor"



Bir diğer vatandaş Utku Turan, "Yangına çok yakın bir yerde oturuyoruz. Beş gündür devam eden yangın nedeniyle havayı tamamen siyah bulutlar kapladı.

Alevler aniden yükseliyor zaman zaman da azalıyor. Gündüzleri helikopter ile müdahale ediyorlar ama şu an faydalı olmadı gibi." dedi.

Yangın çok rahat görülüyor

Berke Kazdağ da yangının çok rahat görüldüğünü ifade etti.





24 saatte 53 noktada orman yangını çıktı



Çok sayıda kuş turunun göç yolu üzerinde yer alan yangının yaşandığı Dadia Ormanı Milli Parkı, çok sayıda bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor.

İHA'nın haberine göre; ayrıca, Yunanistan'da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktığı açıklandı.



