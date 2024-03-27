Yunanistan'ın geri ittiği 36 göçmeni Türkiye kurtardı

İHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Mart saat 06.40’ta, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.
2'si çocuk 36 göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki 2'si çocuk toplam 36 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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