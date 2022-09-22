Yunanistan'ın, ölüme ittiği gence işkence yaptığı ortaya çıktı

Yunanistan'ın, ölüme ittiği gence işkence yaptığı ortaya çıktı

Yunan unsurlarınca işkenceye uğrayan genç, Türkiye sınırlarına ulaşarak şehir merkezine geldi. Ağır darbeler alan göçmene, vatandaşlar kıyafet yardımında bulunarak yaralarına pansuman yaptı.

Yunanistan, düzensiz göçmenlere karşı uyguladığı acımasız politikalarını sürdürüyor.

Son olarak Yunan unsurları, Meriç Nehri'nde bir zulme daha imza attı.

İşkence yapıldı

Göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muamelelerine bir yenisini daha ekleyen Yunanistan, Meriç Nehri'ne ittiği düzensiz göçmene işkence yaptı.

Çırılçıplak soyuldu

Elektroşok cihazıyla işkenceye uğrayan, ardından demir ve silah kabzasıyla darbedilerek çırılçıplak soyulan göçmen, yaşadıklarını anlattı.

Öte yandan acımasız Yunan unsurları, gencin parasını ve cep telefonunu alarak ölüme terk etti.

Yunanistan'ın ölüme ittiği gence işkence yaptığı ortaya çıktı VİDEO



Vatandaşlar pansuman yaptı

İHA'nın aktarımına göre; yüzerek Türkiye sınırına ulaşan ve ardından şehir merkezine gelen göçmene, vatandaşlar kıyafet yardımında bulunup, pansuman yaptı.