Zeynep Şenpınar'ın katili için müebbet istendi

Muğla'da üniversite öğrencisi kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun, ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde Zeynep Şenpınar ile milli boksör sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu arasında 24 Mayıs'ta yaşanan tartışmada, bıçakla yaralanan genç kız hayatını kaybetmişti.

Vücudunda kesici alet yarası olan Kemaloğlu ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süre tedavi altında kaldıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Katil sevgili için hazırlanan iddianame tamamlandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek” suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İLK DURUŞMA 8 EKİM'DE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da ilk duruşması için 8 Ekim'e gün verilen davaya müdahil olmak için başvuru yaptı.