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    Zeytinburnu’nda, beton mikseri alt geçide sıkıştı

    Marmaray Alt Geçidi’nden geçmeye çalışırken sıkışan beton mikseri, polis ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı. O anlar, ‘Kazasız Kul Olmaz’ ekibi tarafından görüntülendi.
    • 06.01.2023 - 16:38
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 16:47
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    Zeytinburnu’nda, beton mikseri alt geçide sıkıştı

    İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Balıklı Kazlıçeşme yolu üzerindeki tren alt geçidinde dün saat 18.00 sıralarında bir beton mikseri, Marmaray Alt Geçidi'ne geldiğinde girişte sıkıştı.

    Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Lastikleri indirmeye çalıştı

    Ekipler gelmeden önce sürücü, aracın lastiklerini indirmeye çalıştı.

    İHA’nın haberine göre; araç, polislerin de gelmesiyle uzun uğraşlar neticesinde sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    Aracın kurtarılması ile birlikte durma noktasına gelen trafik yeniden normale döndü.

    Zeytinburnu’nda, beton mikseri alt geçide sıkıştı VİDEO

    Kurtarma çalışmaları kamerada

    Alt geçide takılı kalan beton mikserini kurtarma çalışmaları, Kazasız Kul Olmaz ekibinden Zahrettin Çelik tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Görüntülerde, aracın lastiklerinin havasının indirildiği ve olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları yer alıyor.

    Zeytinburnu’nda, beton mikseri alt geçide sıkıştı #1


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