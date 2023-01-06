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Zeytinburnu’nda, beton mikseri alt geçide sıkıştı

Zeytinburnu’nda, beton mikseri alt geçide sıkıştı

Marmaray Alt Geçidi’nden geçmeye çalışırken sıkışan beton mikseri, polis ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı. O anlar, ‘Kazasız Kul Olmaz’ ekibi tarafından görüntülendi.