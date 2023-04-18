Zeytinburnu'nda sosyal medya için video çekmek isteyen down sendromlu çocuk evi yaktı Bir çocuk sosyal medyaya video çekmek isterken elinde bulunan çakmakla koltuğu yakması üzerine kilitlenen kapı yakınlarını daha fazla telaşlandırdı. Yangın kontrol altına alınırken baba yoğun bakıma kaldırıldı.

DHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dün sabah 10.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

13 yaşındaki down sendromlu çocuk sosyal medyaya video çekmek istediği sırada elinde çakmakla koltuğu yaktı.

Alevlerin bir anda yükselmesiyle anne çığlık çığlığa yardım istedi. Çevredeki esnaf ve komşular yardıma koştu.

Odaya girilemedi

Bu sırada kapı açılamayınca birinci katın pencere ve balkonuna ulaşılmaya çalışıldı.

Kimi merdiven uzattı kimi ise pencere korkuluklarına basarak birinci kata tırmandı.

Yardıma koşanlar camlar kırılarak içeridekiler kurtarılmaya çalıştı.

Baba yoğun bakıma kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri babayı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Anne ve çocukların sağlık durumu iyiyken babanın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

"Engelli çocuk video çekerken ateş yakıyor"

Aileyi kurtarmaya giren esnaf Bayram Özdemir şu şekilde konuştu: