Zeytinburnu'nda yangın: 10 kişi kurtarıldı

Zeytinburnu'nda bir binada çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, 10 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

İstanbul Zeytinburnu’nda saat 03:00 sıralarında 4 katlı bir binada yangın çıktı.

Bodrum katında çıkan yangını görenlerin itfaiye haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

10 KİŞİ KURTARILDI

Binanın üst katlarında aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Yangından etkilenen vatandaşlara olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi.

Yanan dairenin boş olduğu öğrenilirken yangının çıkışı ile ilgili soruşturma sürüyor.