Zeytinburnu'nda yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Annesinin elinden kaçan 7 yaşındaki Sümeyye, kaza sonucu hafif yaralandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı 85. Cadde üzerinde annesiyle caddede yürüyen Sümeyye A., bir anda annesinin elini bırakarak yola atladı.

OTOMOBİL ÇOCUĞA ÇARPTI

O sırada cadde üzerinde 34 PL 6451 plakalı otomobili ile ilerleyen sürücü Filiz K., çocuğu fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Sümeyye A. yaralandı. Sürücü Filiz K. otomobilini durdurarak çocuğun yanına gitti. Kazayı duyan bölgedeki esnaf baba, arkadaşları ve cadde de bulunan mahalle sakinleri kaza yerine yardıma koştu.

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DURUMU İYİ

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sümeyye A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Filiz K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Filiz K.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.