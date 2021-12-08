Veliefendi Mahallesi'nde markete giren şüpheli kadın, bozdurmak istediği parayı alıp, paranın bütün halini vermeden dükkandan uzaklaştı.

Zeytinburnu'nun Veliefendi Mahallesi'ndeki markete giren kadın, boynundaki sahte altın kolyeyi, akrabasının gelip alacağını söyleyerek kasiyere bıraktı.

Kadın, daha sonra kasiyere 200 lira bozdurmak istediğini söyledi.

Şüpheli kadını mahalledeki bir komşusuna benzettiğini iddia eden kasiyer, bozulmuş halde 200 lirayı kadına verdi.

PARAYI VERMEDEN KAÇTI

Kasiyere 200 lirayı farklı şekilde bozmasını söyleyen kadın, bir miktar para daha aldıktan sonra, bütün haldeki 200 lirayı vermeden hızla marketten çıktı.

Durumdan şüphelenen kasiyer de kadının peşinden gitti.

"MERAK ETME GELECEĞİM"

Kasiyer, kadına para vermediğini söylediğinde ise kadın, "Merak etme, geleceğim" diyerek kasiyerin sırtını sıvazladı, daha sonra koşarak uzaklaştı.

Dolandırıldığını anlayan kasiyer, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zeytinburnu'ndaki dolandırıcılık anı kamerada VİDEO



"KOMŞUMUZA BENZETTİĞİ İÇİN KABUL EDİYOR"

Market kasiyerinin eşi Agit Can, "Eşim markette olduğu sırada bir kadın geliyor. Boynundan altına benzeyen bir kolye çıkarıp veriyor. 'Bu emanet olarak kalabilir mi? Akrabam gelip alacak' diyor. Eşim de kadını bir komşumuza benzettiği için kabul ediyor. Sonra 200 lira bozdurmak istediğini söylüyor. Eşimin verdiği paraları alıp dışarı çıkıyor. Eşim de peşinden gidip, 'Abla ne yaptın, dolandırdın mı beni?' diyor. O da 'Yok ablacığım merak etme' diyor. Daha sonra arkasına bakmadan koşup gidiyor. Eşim de dükkanı bırakmamak için peşinden gidemiyor. Polise haber verdik, şu anda herhangi bir gelişme yok." şeklinde konuştu.









