Haberler

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç’a saldırı

Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç’a saldırı

Arkadaşlarıyla birlikte bir restoranda yemek yediği sırada yüksek sesle konuştuğu için uyardıkları kişinin saldırısına uğrayan Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, bir gözünden ameliyat oldu.