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Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan
Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar yola düştü. Kayalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi.
- İHA
- 27.01.2022 - 13:31
- Güncelleme : 27.01.2022 - 13:40
Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı Tünelleri mevkiinde heyelan meydana geldi.
Heyelan riski nedeniyle üzeri telle kapatılan araziden kopan devasa kaya parçaları karayoluna indi.
KAYA PARÇASI YOLA DÜŞTÜ
Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, heyelanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.
Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan
İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPATILDI
Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatarak güzergahı kullanan sürücüleri geri çevirdi. Yol ulaşıma kapatılırken ekipler, heyelanın yaşandığı yerde temizleme çalışmaları başlattı.
Alternatif güzergahlara sevk edilen bazı sürücüler ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.