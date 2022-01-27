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    Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan

    Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar yola düştü. Kayalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 13:40
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    Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan

    Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı Tünelleri mevkiinde heyelan meydana geldi.

    Heyelan riski nedeniyle üzeri telle kapatılan araziden kopan devasa kaya parçaları karayoluna indi.

    KAYA PARÇASI YOLA DÜŞTÜ

    Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, heyelanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

    Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan

    İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPATILDI

    Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatarak güzergahı kullanan sürücüleri geri çevirdi. Yol ulaşıma kapatılırken ekipler, heyelanın yaşandığı yerde temizleme çalışmaları başlattı.

    Alternatif güzergahlara sevk edilen bazı sürücüler ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

    Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan #1

    Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan #2

    Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan #3

    Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan #4


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