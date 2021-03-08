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- Zonguldak'ta apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar kamerada
Zonguldak'ta apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar kamerada
Bir süredir kimlikleri tespit edilemeyen 2 şahsın girdikleri apartmandan ayakkabıları çalma anları kameralara yansıdı.
- İHA
- 08.03.2021 - 13:18
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Kuzey Hayat Apartmanı ile aynı bölgede yer alan Doğa Kent Sitesi’nde apartman sakinlerinin kapı önündeki ayakkabıları kaybolmaya başladı.
Güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri 25-30 yaşlarında iki gencin apartmana girerek ayakkabılarını çaldığını gördü.
APARTMAN SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Apartman sakinleri durumu polise bildirerek ayakkabılarını çalan kimliği belirsiz hırsızlardan şikayetçi oldu.
PARMAK İZLERİ ALINDI
Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızları tespit etmeye çalışırken, apartman içerisinden parmak izi örnekleri topladı.
Ayakkabı hırsızlarının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.