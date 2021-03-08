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    Zonguldak'ta apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar kamerada

    Bir süredir kimlikleri tespit edilemeyen 2 şahsın girdikleri apartmandan ayakkabıları çalma anları kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 08.03.2021 - 13:18
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    Zonguldak'ta apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar kamerada

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Kuzey Hayat Apartmanı ile aynı bölgede yer alan Doğa Kent Sitesi’nde apartman sakinlerinin kapı önündeki ayakkabıları kaybolmaya başladı.

    Güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri 25-30 yaşlarında iki gencin apartmana girerek ayakkabılarını çaldığını gördü.

    APARTMAN SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

    Apartman sakinleri durumu polise bildirerek ayakkabılarını çalan kimliği belirsiz hırsızlardan şikayetçi oldu.

    Zonguldak ta apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar kamerada #1

    PARMAK İZLERİ ALINDI

    Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızları tespit etmeye çalışırken, apartman içerisinden parmak izi örnekleri topladı.

    Ayakkabı hırsızlarının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

    Zonguldak ta apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar kamerada #2

    Zonguldak ta apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar kamerada #3

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