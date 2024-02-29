Zonguldak'ta bir kişinin husumetlisini bıçakladığı anlar kameraya yansıdı Zonguldak'ta bir kişi, husumetlisini bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi'nde Serkan Ö. daha önceden husumetli olduğu Zafer İ.'nin çalıştığı gidip bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtı.

Yaralanan Zafer İ. kanlar içinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı

Serkan Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatılırken tedavisi süren Zafer İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaşananlar kamerada

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Serkan Ö.'nün bir anda Zafer İ.'ye bıçakla saldırması ve ikili arasındaki boğuşma ve yaralanan Zafer İ.'nin düşme anları yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)