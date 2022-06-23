Zonguldak’ta cinnet getirdi, dehşet saçtı: 3 ölü

Cinnet getiren 41 yaşındaki adam, 3 yaşındaki kızı ile dini nikahlı eşini av tüfeğiyle öldürüp, ardından aynı silahla intihar etti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi’nde bulunan bir evde cinnet getiren Seyfullah Uslu (41), dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk (35) ve 3 yaşındaki kızı Nazlı Erva Öztürk'e av tüfeği ile ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Seyfullah Uslu daha sonra aynı silahı kendisine doğrultup ateşledi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Üçü de ölü bulundu

Eve giren ekiplerce yapılan incelemede; anne, baba ve çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Seyfullah Uslu, kızı Nazlı Erva Öztürk ve Yasemin Öztürk'ün cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Annesinin soyadı ile kayıtlıydı

Nazlı Erva Öztürk'ün, dini nikahlı çiftin çocuğu olduğu ancak nüfusa annesinin soyadı ile kayıt yapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Babası olduğunu TV’den öğrendi

Bu arada resmi nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra Seyfullah Öztürk’le dini nikah ile yaşamaya başlayan Yasemin Öztürk’ün, olayda öldürülen kızı Nazlı Erva Öztürk’ün babalık tartışmaları yüzünden bir televizyon programına katıldığı öğrenildi.

O tarihte 25 günlük olan Nazlı bebeğe DNA testi yapıldığı, Seyfullah Uslu’nun da bebeğin biyolojik babası olduğunu canlı yayında öğrendiği ortaya çıktı.