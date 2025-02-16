Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Pehlivanlar Mahallesi'nde cam balkona sineklik takmak amacıyla binanın 4. katındaki dairenin balkon kısmına iple demir malzeme çeken işçi Resul Sarıöz, demir malzemenin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

İhbarla adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından 29 yaşındaki işçi ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sarıöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Resul Sarıöz'ün evli ve 3 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.