Zonguldak'ta eşini öldüren uzman çavuş için istenen ceza belli oldu Dini nikahla yaşadığı eşini aralarında çıkan tartışma nedeniyle defalarca ateş ederek öldüren uzman çavuş hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

DHA

Zonguldak'ta eşini öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı.

Çaycuma ilçesinde 28 Aralık 2023'te Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzmanı Çavuş Muhammet Dankal izin alarak, dini nikahla yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu, çocukları A.D. ve yeğeni H.D. ile birlikte memleketi Zonguldak'a gitti.

Tartışma çıktı

Dankal ile Yolcuoğlu arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

Bunun üzerine Muhammet Dankal, Yolcuoğlu'nun Zonguldak'taki evinin 150 metre yukarısındaki ormanda arabasını durdurdu.

Defalarca ateş ederek öldürdü

Tartışma devam ederken uzman çavuş, Yolcuoğlu'na tabancayla 8 el ateş ederek öldürdü.

Olayın ardından jandarma ekiplerine teslim olan Dankal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak Muhammet Dankal hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Dankal'ın aile sorunları nedeniyle tartışıldıktan sonra 8 el ateş ettiğini, yeğeni H.D.'nin bağırması üzerine ateş etmeyi bıraktığını bildirildi.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Dankal hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nın raporuna göre verilen iddianamede, Dankal'ın dini nikahlı eşine yaptığı atışların 'uzak atış' olduğu yer aldı.

"Pişmanım, ağır ithamları nedeniyle bir anlık öfkeyle yaptım"

Muhammet Dankal'ın iddianamesinde yer verilen savunmasında, “Bana sürekli hakaret ediyordu. Ahlaksızlık yaptığıma dair ithamlarda bulunuyordu. Beni aldatacağını söylemişti. Olay günü de yolda sürekli tartıştık. Olay yerine gelince Yeliz, midesinin bulandığını söyleyip araçtan indi. Ben de yardım etmek istedim. Tekrar tartışmaya başladık bana küfretti. Montumun cebinden görev silahımı 1-2 metre mesafeden hedef gözetmeden ateşledim. Pişmanım, ağır ithamları nedeniyle bir anlık öfkeyle olay meydana geldi.” dedi.

İddianame Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Dankal ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)