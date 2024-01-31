Zonguldak'ta eşinin evine camı kırıp kırdı! Sevgilisini defalarca bıçakladı... Kendisine boşanma davası açan eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Yaşar Esen’i bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Mustafa K. ve ona yardım eden 2 sanık hakkında dava açıldı.

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İHA

Zonguldak'ta yaşayan Neriman K., eşi Mustafa K.'ye boşanma davası açtı ve bu süreçte yaşamak için kardeşinin evine yerleşti.

Daha sonra ise sevgilisi olduğu iddia edilen Yaşar Esen ile yaşamaya başlayan Neriman K.'nin evine kocası geldi.

Duruma öfkelenen Mustafa K., yanına 3 kişiyi alarak evi bastı.

Camdan eve giren Mustafa K., Yaşar Esen'i 8 yerinden bıçakladı. Esen kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Esen hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa K., Umut K., Soner K. ve Umut Ç., Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden Mustafa K., Umut K. ve Umut Ç. ise nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anlattıkları kan dondurdu

Olaydan sonra ifadesine başvurulan Neriman K., sahura kalktığı vakit kapının çaldığını; Mustafa K. ve çocuklarının seslendiğini duyunca "Buradan gidin, jandarmayı aradım. Birazdan gelirler." dediğini söyledi. Bu sırada Mustafa K.'nin camı kırarak içeri girdiğini anlatan Neriman K., "Mustafa o sırada camı kırdı içeri girdi, çocuklar da kapıdan içeri girdi. Mustafa çocukların hepsinin eline bıçak vermiş. Yaşar da o esnada yatak odasından bıçağını almaya gitmişti.

Yaşar’ın üstüne çullandılar. Sopayla dövüyorlardı. Çıkan arbedede Yaşar göğsüne aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kaldı. Sonra hepsi evden çıkarak kaçtı." dedi.

İnkar etti

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede; Mustafa K., Umut Ç. Ve Umut K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Olaydan sonra suçlamaları reddeden Mustafa K., ilk ifadesinde olayı inkar ederek, "Ben Karabük’teydim. Olaydan haberim yok, çocuklar yapmış. Çocuklar beni aradı 'Kozcağız’a bizi almaya gel' diye. Ben de kalkıp Kozcağız’a gittim. Olayla ilgili hiçbir bilgim yok. Eve giderken polis ekipleri durdurunca öğrendim. Yaşar Esen’i kim niye öldürdü, bilmiyorum. Aracımdan çıkan bıçakları da bilmiyorum.” dedi.

Ancak iddianamede, Mustafa K.’nin olaydan sonra üzerindeki pantolonda Yaşar Esen’e ait DNA’ya rastlandığı tespit edildi. Mustafa K.’nin ifadelerinin, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu iddianamede yer aldı.

"Siz üstlenin, ben size bakarım"

Umut K.’nin arkadaşı olan tutuklu sanık Umut Ç., olay gecesi yaşananlara ilişkin “Mustafa K, oğlu Umut K.’yi arayıp ‘Toplayabildiğiniz kadar adam toplayın’ dedi. Bizi aldı ve yola çıktık. Mustafa; 'Neriman K. başka erkekle yatıyor. Namus meselesi’ diyerek paspasın altından 3-4 tane bıçak çıkarıp vermek istedi. Ben almadım. Eve varınca Yaşar Esen’i camdan uygunsuz gördük, küfretti. İlk Mustafa, sonra Umut K., ben ve S.T. camdan içeri girdik. Olay yerinden kaçarken Mustafa, Umut’a ‘Ben Yaşar’ı bıçakladım. Siz üstlenin, ben size bakarım’ dedi. Ancak onlar kabul etmedi.” şeklindeki ifadeleri de iddianamede yer aldı.

"Önce Yaşar bıçak çekti"

Tutuklu sanık Umut K. ise olay yerine gittiklerinde babası Mustafa K.’nin yatak odasının camını kırarak odaya girdiğini söyleyerek “Babam yatak odasının kapı camını kırarak odaya girdi. Önce Yaşar bıçak çekti. Yaşar bize doğru da küfredince sinirlenip, sopa ile vurdum. S.T. Yaşar’ı bacağından bıçakladı. Umut Ç. de kafasına küçük masayla vurdu. Yaşar yere düştü, babam da üzerine çıkıp bıçakladı.” dedi.

Bıçakları babası Mustafa K.’den almadıklarını söyleyen Umut K., “Biz bıçakları babamdan almadık, üstümüzde vardı.” dedi. Tutuksuz sanıklardan S.T. de Yaşar Esen’i bıçaklamadığını öne sürerek suçlamaları reddetti.

Ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Hazırlanan iddianamede; uzun süredir Neriman K.’nin Mustafa K.’den ayrı yaşadığı, Yaşar Esen ile aynı evde kaldığını öğrenince namusunun lekelendiği düşüncesiyle yanına oğlu Umut K., oğlunun arkadaşları Umut Ç. Ve S.T.’yi alarak köye gittikleri yer aldı. Hangi ortak amaç için yola çıktıklarının bilincinde oldukları ve buna rağmen karşı çıkma veya vazgeçme imkanları varken eve gittikleri; eylem ve fikir birliği içinde hareket ettikleri de iddianamede yer aldı.

Sanıklar hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkmaları bekleniyor. Öte yandan tutuksuz sanık S.T.'nin ise 18 yaşından küçük olduğu için 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)