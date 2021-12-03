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    Zonguldak'ta genç kıza tacizde bulunan şahıs tekme tokat darbedildi

    Bülent Ecevit Üniversitesi önünde, genç kızı tenha bölgeye sürükleyen şahıs, çığlıklar üzerine bölgeye gelen vatandaş tarafından hastanelik edildi.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 11:27
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    Zonguldak'ta genç kıza tacizde bulunan şahıs tekme tokat darbedildi

    Zonguldak'ta geçtiğimiz günlerde Bülent Ecevit Üniversitesi önünde, cinsel istismar girişimi yaşandı.

    H.G isimli şahıs, kampüsten çıkan genç kızı kendine çekerek tenha alana sürükledi.

    TEKME TOKAT DAYAK YEDİ

    Genç kızın çığlıklarını duyarak bölgeye koşan kişiler, H.G.'ye tekme tokatla saldırdı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, vücuduna ve başına darbe alan H.G.'yi hastaneye kaldırdı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

    Zonguldak ta genç kıza tacizde bulunan şahıs tekme tokat darbedildi #1

    ENGELLİ RAPORLU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Yüzde 25 engelli raporunun bulunduğu öğrenilen H.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    DAHA ÖNCE DE AYNI GİRİŞİMDE BULUNDU

    H.G., ağustos ayında da aynı bölgedeki kız yurdunun karşısında uygunsuz hareketler yaptığı iddiasıyla çevredekiler tarafından darbedilmiş, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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