Antalyaspor'da Sergen Yalçın kararını verdi: Gelecek sezon...

Süper Lig ekibi Antalyaspor ile Nuri Şahin'in ayrılığı sonrasında artı bir yıl opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma sağlayan teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezon için kararını verdi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Antalyaspor ile karşılıklı 1 yıl daha opsiyonu olan Sergen Yalçın, Antalyaspor'da gelecek sezon devam etmeyeceğini yönetime iletti.

Antalyaspor'un başında 2'si kupa toplamda 18 maça çıkan Sergen Yalçın; 6 galibiyet, 6 beraberlik ile 6 mağlubiyet elde etti ve 1.33 puan ortalamasını tutturdu.

"Düşme hattı ile bağlantımızı kestik"

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan 2-1'lik Hatayspor galibiyetinin ardından açıklama yapan Sergen Yalçın, "Kazandığımız için çok mutluyum. Düşme hattı ile bağlantımızı kestik. Artık sıralama için oynayacağız. İlk 10’da bitirmek başarı olacaktır." dedi.

"Sergen Yalçın Beşiktaş'ın kıymetlisidir"

Beşiktaş'la adı geçen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la ilgili konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Sergen Yalçın hem sporcu hem de teknik direktör olarak Beşiktaş'ın kıymetlisidir. Fakat şu an Antalyaspor'un hocası olduğu için böyle bir görüşme yapmanın doğru olduğuna inanmıyorum." diye konuşmuştu.

Beşiktaş'ta çifte kupa kazandı

Ocak 2020 ile Aralık 2021 tarihler arasında Beşiktaş'ta görev alan 51 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulüpte Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

'Sergen Yalçın hocamızla devam etmek istiyoruz''

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Başkan Sinan Boztepe, önceliklerinin teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam etmek olduğunu söyledi.

Sergen Yalçın Hocamız yeni dönem için kalmaya sıcak bakıyor. Önümüzde daha 6 haftalık bir sürecimiz var. Hocamız ile sezon sonuna kadar olan bir sözleşmemiz mevcut. Sözleşme uzatma konusunda kendisiyle Hatayspor maçından sonra bir görüşme gerçekleştireceğiz. Henüz bir görüşmemiz söz konusu olmadı. Hatayspor maçından sonra da süreç belli olacak. Şu an maçlarımız devam ediyor, sözleşme ile ilgili konuşmak erken olur. Gönlümüz Sergen Hocamızın bizimle kalıp yolumuza devam etmek ama gitmekten yana da tavır alırsa, biz Antalyaspor ve yönetim olarak aksiyonlarımızı alacak durumdayız. Her şeye hazırlığımızı yapmış durumdayız ama dediğim gibi önceliğimiz her zaman hocamız Sergen Yalçın ile devam etmek.