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    Zonguldak'ta hırsızlık şüphelisi, hastanenin 3'üncü katından atladı

    Alaplı ilçesinde, hırsızlık şüphelisi Ö.Ö., sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin 3'üncü katından atladı. Ağır yaralanan Ö.Ö. tedaviye alındı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 23:57
    • Güncelleme : 07.04.2021 - 00:05
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    Zonguldak'ta hırsızlık şüphelisi, hastanenin 3'üncü katından atladı

    Zonguldak'ta Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlıktan aranan Ö.Ö.''nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Yapılan çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alınan Ö.Ö., doktor raporu için Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    3'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

    Muayene odasından kaçan Ö.Ö., hastanenin 3'üncü katına çıktı. Yaşanan kovalamacanın ardından Ö.Ö., iddiaya göre 3'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı.

    AĞIR YARALANDI

    Beton zemine düşerek ağır yaralanan Ö.Ö.'ye Acil Servis'te müdahalede bulunuldu. Ö.Ö., buradaki ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ağır yaralanan Ö.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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