Zonguldakta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde korkutan kaza...

Ereğli istikametinden Zonguldak yönüne seyir halinde olan Emirhan B. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa girdi.

Bu sırada karşı yönden gelen Hakkı B. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

SÜRÜCLER YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken, sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.