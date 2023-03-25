Zonguldak’ta kadını yumruklayan saldırgan için istenen ceza belli oldu Hiç tanımadığı kadına koşarak yumruk attığı gerekçesiyle tutuklanıp, 4 ay sonra tahliye edilen saldırgan hakkında kasten yaralama suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA

Zonguldak’ta özel bir firmada sekreter olarak çalışan 34 yaşındaki Gamze Kavraz, 30 Temmuz 2022’de Terakki Mahallesi Vatan Caddesi’nde arkadaşını beklerken parktan koşarak gelen kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Ön dişleri kırıldı

Başına aldığı darbeyle yere düşen Gamze Kavraz'ın 2 ön dişi kırıldı, yüzünde morluklar oluştu.

Gamze'nin tanımadığı saldırgan koşarak uzaklaşırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı gün yakalandı

Çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Gamze Kavraz, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

İsminin Ümit K. (21) olduğu tespit edilen saldırgan ise aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Cezai ehliyeti tam çıktı

“Hırsızlık”, “mala zarar verme”, “konut dokunulmazlığının ihlali” gibi 20’ye yakın suç kaydı bulunan Ümit K. savcılık ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu belirterek, olay günü yoldan geçen birilerine sinirlendiğini, o anlık sinirle de hiç tanımadığı Gamze Kavraz’a saldırdığını ve kaç kez vurduğunu hatırlamadığını söyledi.

Pişman olduğunu belirten saldırganın, yapılan psikiyatrik muayenede cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edildi.

4 ay sonra serbest bırakıldı

Ümit K., tutuklandıktan 4 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, Gamze Kavraz’ın yüzünde iz kalmasına neden olan Ümit K. hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

6 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, Ümit K. hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Ümit K. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.