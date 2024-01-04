Zonguldak'ta kuzenler birbirine girdi! Miras kavgası pompalıya götürdü... Miras yüzünden kuzeniyle arasında husumet bulunan Gizem Haşhaş, aynı apartmanda oturduğu G.H'nin kendisine küfredip, pompalı tüfekle evinin önünde ateş açtığını iddia etti.

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DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, Kestaneci Mahallesi Merkez Sokak'ta bulunan aile apartmanında ortalık karıştı.

G.H., aynı binada yaşadığı ve aralarında miras kalan dairelerin paylaşımı nedeniyle husumet bulunan kuzeni Gizem Haşhaş ile ailesine hakaret etmeye başladı.

Hakaretlerin ardından kuzenin önce balkonuna pompalı tüfekle ateş eden G.H., ardından da sokağa çıkarak havaya 3 el ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken, güvenlik kamerasına yaşananların sesleri yansıdı.

Adli kontrolle serbest

Kamera kaydında G.H.'nin küfrettiği ve silah sesleri duyuldu. Gizem Haşhaş ve ailesi, G.H.'den şikayetçi oldu. G.H., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Sürekli sözlü tacizde bulunuyor"

Can güvenliği olmadığını söyleyen Gizem Haşhaş, "Çok koktuk ailemle evde oturuyorduk, bir anda silah sesleri yükseldi. Amcamın oğlu kuzenim G.H.'nin pompalı tüfekle evime saldırdığını gördüm. Polis ekiplerini aradım hemen olay yerine geldi. Kendisinden şikayetçi oldum.

1 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest kalmış. Binamız ve giriş çıkışlarımız ortak olduğu için sürekli evin önünde sözlü tacizde bulunuyor. Hakaretlerde bulunuyor, tehditler savuruyor. Bunlara boyun eğmek zorunda kalıyoruz, ailem ve benim can güvenliğimiz tehlikede." dedi.

O da şikayetçi oldu

G.H. de iddialarla ilgili, "Ben kendilerinden şikayetçi oldum. Şu an süreç savcılıkta devam ediyor. Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)