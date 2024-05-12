Zonguldak'ta otobüste rahatsızlanan yolcularını hastaneye yetiştirdi: Kim olsa aynısını yapardı Toplu taşımada seyir halindeyken rahatsızlanan iki yolcuyu, güzergahından çıkarak hastaneye yetiştiren otobüs şoförünün o anları araç için kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

Zonguldak’ta duyarlı otobüs şoförü rahatsızlanan yolcular için seferber oldu.

Alaplı Yeni Siteler seferini yapan Ahmet Uyan (49) yönetimindeki toplu taşıma otobüsü, seyir halinde iken içerisinde bulunan iki kişi rahatsızlandı.

Yolcuları hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü güzergah değiştirerek rahatsızlanan iki kişiyi Alaplı Devlet Hastanesi acil servisine getirdi.

O anlar kamerada

Olay anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüs içinde fenalaşan iki kişiyi, sürücü Ahmet Uyan duraklara uğramadan hastaneye gittiği anlar yer aldı.

"Bütün şoför arkadaşlarım da bunu yapardı"

Halk otobüsü şoförü Ahmet Uyan yaşadığı olayı anlattı.

Uyan, "Ben Alaplı Yeni Siteler hattı çalıştığım esnada iki öğrencinin bir dakika aralıklarla bayıldığını gördüm. O esnada durağa yanaşıp hemen kapıları açıp vatandaşın hava almasını sağladım. Tam o esnada birisi 'Şoför bey Hastane yakımızda yetiştirebilirsen hastaneye gidelim. O esnada yolcularımız ile birlikte güzergahımı değiştirip Alaplı Devlet Hastanesi Acil Servisine hastamızı götürdük ve oradaki gerekli personele teslim ettik. Zaten sağ olsunlar yolcularımız ile birlikte karar verip Hastaneye acil servisine yetiştirdik. Benim gibi bütün şoför arkadaşlarım da bunu yapardı." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)