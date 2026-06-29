İzmir'de makilik alanda yangın çıktı, sahile kadar ulaştı

Yaz geldi, sıcaklıklar etkisini gösterdi.

Yaz aylarının gelişiyle beraber orman yangınları da başladı.

Vatandaşların çok dikkati olması, yangına sebebiyet verecek her türlü durumda kaçınması gerekiyor.

Ancak bazı dikkatsizlikler yangına neden oluyor.

Bugün İzmir Dikili'de yangın çıktı.

TARIM ARAZİSİNDE ÇIKTI

Yangın, öğle saatlerinde Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıktı.

ALEVLER MAKİLİK ALANA SIÇRADI

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki makilik alana sıçradı.

HAVADAN VE KARADAN MÜCADELE SÜRÜYOR

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için 4 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz ve 2 dozerle havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

SAHİL BÖLGESİNE KADAR GELDİ

Dikili'den gelen görüntülerde alevlerin gittikçe yayıldığı ve denize giren vatandaşların olduğu bölgeye kadar ulaştığı görüldü.