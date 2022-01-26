Zonguldak'ta pazar yeri çatısı çöktü, faciadan dönüldü

Kozlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle pazar yeri çatısı çöktü. 20 esnafın tezgah açtığı bölümde pazara giriş çıkışlar kapatılırken, içeride vatandaşın bulunmaması faciayı engelledi.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde salı ve cuma günleri kurulan halk pazarı çatısının bir bölümü, biriken kar nedeniyle çöktü.

20’ye yakın esnafın tezgah açtığı çöken bölüm nedeniyle pazar yerine giriş çıkışlar kapatıldı.

"GÜNDÜZ OLSAYDI FELAKET OLURDU"

Olayı öğrenir öğrenmez pazara geldiğini anlatan esnaf Tuncay Altıntaş, “Biz burada esnafız. Öğrenince geldim, benim tezgahım da orta kısımda kalıyor. Normalde pazar yeri gerideydi. Kaymakamlık binası yapılınca buraya uzatıldı. Bu yapılan direklerin de kaynakları yapılmadı. Burada salı ve cuma günleri pazar kuruluyordu. Dün de burada pazar kurulmuştu. Allah’tan akşam olmuş. Gündüz insanlar varken olsaydı felaket olurdu.

"DEMİRLER OLDUĞU YERE YATMIŞ"

Kaç sene önce Zonguldak’ta pazar yeri çökmüştü, insanlar ölmüştü. Farkındaysanız çatı kırılmamış. Dibinden doğru demirler olduğu yere yatmış. Dün çoğu esnaf açmadı. Köylü pazarı kuruluyordu buraya normalde. Bu çöken çatının altında normalde 20’ye yakın esnaf tezgah açıyordu. Boydan boya sebze meyve tezgahıydı. Benim de iki tezgahım var.” şeklinde konuştu.

Güvenlik şeridinin çekildiği pazar yerinde çöken çatının tahliye edilmesi için çalışma yapılacak.



























