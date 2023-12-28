Zonguldak'ta uzman çavuş dini nikahlı eşini ormanlık alanda öldürdü Zonguldak'ta bir uzman çavuş, ormanlık alanda dini nikahlı eşine kurşun yağdırdı. Bir çocuk annesi kadın olay yerinde can verdi.

İHA

Nevşehir'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D. (32), Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde yaşadıkları evin 150 metre uzağındaki ormanlık alanda dini nikahlı eşi Yeliz Yolcuoğlu (40) ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Muhammet D., belinden çıkardığı tabancasıyla eşine kurşun yağdırdı.

Hayatını kaybetti

Olay yerinde hayatını kaybeden bir çocuk annesi Yeliz Yolcuoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhammet D. ise olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının sorgusu devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)