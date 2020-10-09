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Zonguldak'ta yağmur ve şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta yağmur ve şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, iş yerlerini su bastı

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle, yollar göle döndü. Ereğli ilçesinde ise yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, bazı iş yerlerini ve yolları su bastı.