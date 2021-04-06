Zonguldak'taki vahşi cinayette 3 tutuklama

5 aydır kayıp olan 32 yaşındaki şahsın cesedinin ormanlık alanda bulunması ile ilgili gözaltına alınan üvey annesi, babası ve kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak merkeze bağlı Karadere köyünde 5 aydır kayıp olan 32 yaşındaki Aydın Zengin'in cesedinin ormanlık alanda bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınan baba Sait Zengin, üvey anne Ü. Zengin, kardeşi A. Zengin ve Sait Zengin'in arkadaşı S.A. bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

BABA, ÜVEY ANNE VE KARDEŞ TUTUKLANDI

Şüphelilerden S.A., Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen baba Sait Zengin, üvey anne Ü. Zengin ile kardeşi A. Zengin ise alt soyu kasten öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYIP İLANI VERMEDİLER

5 aydır kayıp olan Aydın Zengin için ailesinin kayıp ilanı vermemiş olması nedeniyle öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, baba Sait Zengin'i gözaltına almıştı.

"ÜVEY ANNESİNE TECAVÜZ ETTİ" İDDİASI

Sorguda oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Sait Zengin'in köyün yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan su kuyusunda oğlu ile tartışma yaşadıklarını söylediği belirtilmişti.

Babanın ifadesinde Aydın Zengin'in üvey annesine tecavüz ettiği, yaşanan tartışmada oğlunun kendisine tüfek doğrulttuğu, çıkan boğuşmada da oğlunu tüfekle öldürdüğünü öne sürmüştü.

Cumhuriyet savcısı ile birlikte gece geç saatlere kadar iş makineleri ile Aydın Zengin'in cesedi ormanlık alanda aranmış, kadavra köpeği Salto'nun da dahil edildiği aramalarda Aydın Zengin'in cesedine ulaşılmıştı.



