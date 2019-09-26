30 yıl biriktirdiği parayı yolda düşürdü

30 yıl önce Kars'tan İstanbul'a gelen yüzde 63 engelli 56 yaşındaki Fikret Taşkıran, boyacılık yaparak geçmini sağlıyordu. Taşkıran son olarak Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde ayakkabı boyacılığı yaptı.

30 YILDA 9 BİN DOLAR BİRİKTİRDİ

Taşkıran, ayakkabı boyacılığı yaptığı 30 yıl boyunca 9 bin dolar biriktirdi. Biriktirdiği para ile de Kars'a kesin dönüş yapmak istedi.

EMANETE BIRAKMAK İSTERKEN ÇANTAYI DÜŞÜRDÜ

Kimsesi olmayan 56 yaşındaki Taşkıran, parasının içinde olduğu bel çantası ile birlikte Avcılar Firüzköy Mahallesi'ndeki evinden çıkıp Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinden yürüyerek kuyumcuya emanete bırakmak istedi.

POLİSE BAŞVURDU

Yolda çantasını düşüren Taşkıran olayla ilgili polise başvurdu. Kapı kapı güvenlik kamerası arayan Taşkıran, çantasını düşürdüğü tahmin ettiği yerlerde güvenlik kamerası bakıyor.

"BULAN DÜRÜST BİR İNSANSA BANA PARAMI GETİRMESİ LAZIM"

Olay anını anlatan Taşkıran, "Benzin istasyonunu geçtikten sonra elimi belime attım ki çantam yok. 8 bin 700 dolar para vardı çantanın içinde. Ben memlekete gidecektim oraya da gidemeyince tekrar emanet olarak o parayı bir kuyumcuya götürüp bırakacaktım. Ben boyacılık yapıyordum. Karakola başvurdum. Esenyurt karakoluna. Kamera kayıtlarını inceleyeceklerini söylediler. Kesin bir şey demediler. Çaresiz kaldım, parayı bulanların dürüst bir insan ise bana geri getirmesi lazım. O benim helal emeğim. Hiçbir şeyim yok, param kalmadı." dedi.