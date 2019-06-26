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30 Yıl Savaşları nedir

30 Yıl Savaşları; Avrupa'da, Habsburglarla (hanedan) Borbonlar arasında otuz yıl süren, dinsel nitelikli savaşlardır.

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Savaşın temel nedeni Protestan-Katolik dini çatışması olsa da savaşa katılan büyük devletler, siyasi çıkarlar için savaşmışlardır.

Almanya da bulunan Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu'na bağlı prensliklerin Katolik-Protestan olarak karşı karşıya gelmesi, ülkede bir iç savaşa yol açmıştır.

KRALIN YETKİLERİ KISITLANDI

Savaş sonunda, Protestanların zaferiyle birlikte 1648 tarihinde Vestfalya Antlaşması imzalanmış ve Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu (Avusturya ve Almanya) birçok küçük prensliğe ayrılmış ve kralın yetkileri kısıtlanmıştır.

30 Yıl Savaşları nedir

SAVAŞIN KIVILCIMI

Öncelikle 1618 yılında İmparator karşıtları ve Protestanların, Bohemya'da başlattığı ayaklanma savaşın ilk kıvılcımı olmuştur.

BÜYÜK KATLİAMLAR YAŞANDI

Bavyera Kralı Maximillia’nın desteğini alan Ferdinand ve Katolik birliği, Bohemya’daki Protestan isyanını bastırmış ve karşı tarafı yenilgiye uğratmıştır. Kont Tilly komutasındaki Katolik birliği, Bohemyalı soyluları yenerek çoğunu kılıçtan geçirmiştir.

30 Yıl Savaşları nedir


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